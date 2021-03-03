الشعبيّة تدعو للرقابة على معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"

وطن: دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى "ضرورة تعزيز الرقابة الوطنيّة والمجتمعيّة على معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد 19) في ضوء المعلومات المتداولة وما جاء عليه تقرير مؤسّسة أمان عن عملية تمييز واضحة في توزيعها لصالح مسؤولين كبار في السلطة على حساب الفئات المستهدفة الأكثر إلحاحًا، والعمل بدون خطة واضحة ومنشورة لعملية الحصول على اللقاح".

وأكدت الجبهة، على "ضرورة التزام الحكومة بمعايير توزيع هذه اللقاحات وفقًا للبروتوكولات الدولية واستنادًا لتعليمات منظمة الصحة العالميّة، والتي تشدّد على ضرورة تحديد معايير واضحة لآليات توزيع اللقاحات تأخذ بعين الاعتبار المرضى وزارعي الأعضاء وكبار السن وذوي الإعاقة والطواقم الطبيّة، مع أهمية تقديم كل الإرشادات والتعليمات الخاصة بهذه الآلية، وإيصالها للمواطنين من خلال بيانات صحافيّة رسميّة".

واعتبرت الجبهة أنّ "محدودية اللقاحات الموجودة لدى الجهات الرسميّة، تستوجب وضع معايير صارمة لهذه الآلية بإشراف وزارة الصحة بعيدًا عن تغَولّ متنفذين ومسؤولين كبار في السلطة، وبرقابة متواصلة من القوى والمؤسّسات المختصة".

وختمت الجبهة بيانها مُؤكدةً على "ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إدارة جديّة لجهود الحد من انتشار جائحة كورونا، لضمان سلامة أبناء شعبنا، وحمايتهم من مخاطر هذا المرض، عن طريق توفير كافة المستلزمات الطبيّة والأدوية والعقاقير الخاصة لمواجهة هذا الوباء القاتل".