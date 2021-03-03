اعتقالات ومداهمات للاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات طالت مناطق متفرّقة من الضفة الغربيّة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب ناظم مؤيد ناظم عاشور (20 عامًا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين واعتقلت الأسيرين المحررين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وابن شقيقه عبد الرحيم قاسم السعدي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي بلال عبد اللطيف أبو بكر في الثلاثينيات من عمره بعد اقتحام بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه.

وفي السياق، أصيبت ثلاث مواطنات، بشظايا رصاص قوات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، وأطلقت النار باتجاه شبان كانوا يتواجدون في محيط مستشفى خليل سليمان الحكومي، ما أدى إلى إصابة المواطنة دنيا ابراهيم سوالمة في الخمسينيات من عمرها بشظايا رصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدها أمام المستشفى.

وأصيبت أيضا المواطنة سهير أبو مشايخ وابنتها وسام، بجروح جراء تطاير شظايا زجاج المركبة التي كانتنا تستقلانها في ساحة المستشفى.