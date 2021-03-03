صحة غزة: وفاتان و196 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن وفاة مواطنين وإصابة 196 بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز تقرير وبائي يومي، إنها سجلت هذه الإصابات بعد إجراء 1897 فحصًا مخبريًا.

ولفتت إلى تعافي 149 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا؛ ليصل إجمالي المتعافين 53246 حالة.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 55626، بينهم 1825 حالة نشطة، و555 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 59 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.