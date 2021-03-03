العراق.. قاعدة "عين الأسد" الأمريكية تتعرض لقصف صاروخي

وطن: أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية غربي البلاد لقصف بالصواريخ.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إن "10 صواريخ نوع (غراد) سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضافت، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، وتمكنت القوات الأمنية من العثور على منصة إطلاق الصواريخ".

وفي فبراير الماضي أطلقت إيران 16 صاروخا، من ثلاثة مواقع، سقط 11 منها في قاعدة عين الأسد، في ردة فعلها على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، زار قاعدة عين الأسد عام 2018 والتقى بقوات بلاده هناك في زيارة وصفت بـ"السرية".