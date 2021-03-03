"الخارجية" تدين اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس

وطن: أدانت وزاره الخارجية والمغتربين، اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة.

وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذا الاعتداء وعن التصعيد الحاصل في استهداف الاماكن المقدسة ودور العبادة المسيحية والاسلامية وحرية الوصول اليها، وكذلك استهداف عشرات الاماكن والمقامات الدينية والاثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.

وأعتبرت أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية لاخفاء الطابع السياسي للصراع، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللمقدسات المسيحية والاسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول اليها كمبدأ اساس لحقوق الانسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به.

وكان مستوطنون أمس، قد اشعلو النار في مدخل دير الكنيسة الرومانية في القدس، وهو الاعتداء الرابع على الكنيسة ذاتها خلال أقل من شهر.