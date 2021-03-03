اشتباكات في مخيم جنين والاحتلال يعتقل قيادياً في الجهاد

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، مخيم جنين، واعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي (61 عاما)، وابن شقيقه عبد الرحمن قاسم السعدي.

وأفاد شهود عيان، أن نحو 30 دورية عسكرية، اقتحمت مدخل المخيم الرئيسي وقامت بمحاصرة منزل السعدي ثم اقتحامه بعد تفجير بوابته.

وأفيد أن المقاومين في المخيم تصدوا للاقتحام، واندلعت اشتبكات مسلحة أسفرت عن 3 إصابات بالأعيرة المطاطية في صفوف المواطنين.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي في جنين اليوم الاربعاء، للمشاركة في الوقفة التضامنية أمام منزل السعدي الذي أعاد الإحتلال اعتقاله.

وقالت الحركة إن الوقفة التضامنية ستكون في تمام الساعة الحادية عشر ظهر اليوم.