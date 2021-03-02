غزة: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية لليوم.

وأشارت الصحة في تصريحٍ صحفي إلى أن العدد الكلي للإصابات 196 إصابة بعد فحص 1897 عينة بنسبة إصابة 10.3٪.

وكانت الصحة بغزة أعلنت صباح اليوم تسجيل حالة وفاة و154 إصابة جديدة وتعافي 123 حالة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1734 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، وإجمالي الحالات الخطرة والحرجة 33 حالة.