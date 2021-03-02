الصحة: نعاني بشدة في إيجاد أسرة لمرضى كورونا، ومتخوفون من ظهور طفرات جديدة لا يستطيع جهاز المناعة التعرف عليها

وطن: قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة اسامة النجار، إنه يوجد معاناة شديدة جدا في إيجاد أسرة لمصابي كورونا، حيث بلغت نسبة إشغال أسرة المرضى في محافظة رام الله إلى 104%

وأضاف خلال مقابلة له على تلفزيون فلسطين مساء اليوم،: المستشفيات في شمال الضفة ممتلئة بالكامل ولا نجد سرير للمرضى. مؤكدا: لدينا أجهزة تنفس صناعي كافية ونملك احتياطي من هذه الأجهزة.

وتابع النجار: بدأنا إجراءات لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات نتيجة الضغط على أسرة المرضى.

وأوضح أنه الأسرة المخصصة لكرونا تبلغ 500، وأسرة العناية المكثفة وصلت إلى نحو 200 سرير.

وأشار إلى أنه لا دليل حتى الآن على دخول الطفرة البريطانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع الصحي في غزة منهار والحالة الوبائية فيه أفضل من الضفة.

وبيّن أن دولة الاحتلال تماطل في إدخال اللقاح الروسي، وأن الإمكانية الفنية واللوجستية جاهزة وسنبدأ التطعيم فور وصول اللقاحات، لكنه أكد أنه لا يوجد موعد محدد لوصول اللقاحات نظراً لتأخر عمليات التوريد.

ولفت إلى أن سعر جرعة اللقاح تكلف 10 دولار، وأن فلسطين بحاجة إلى 5 ملايين جرعة، لتطعيم مليونين ونصف المليون مواطن.

وتوقع النجار أن تورد شركة استرازينيكا نصف مليون لقاح إلى فلسطين.

وأكد أن وزارة الصحة ملزمة بتوقيع اتفاقية تعفي الشركات المصنعة للقاحات من أي ضرر يحصل للمواطنين.

وقال: لدينا تخوف من حدوث طفرات لا يستطيع جهاز المناعة أن يتعرف عليها. مضيفا: اكتشفنا وجود لطفرة جنوب أفريقيا بعد تشخيص 57 حالة بالإضافة للطفرة البريطانية.