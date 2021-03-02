محافظ قلقيلية: تسجيل 15 اصابة بالطفرة البريطانية و8 اصابات بالطفرة الجنوب افريقية في المحافظة

وطن: قال اللواء رافع رواجبة، محافظ محافظة قلقيلية، أن الوضع الوبائي في المحافظة وصل الى حالة الخطر الشديد.

وأضاف، في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم، أنه تم تسجيل عدد من الاصابات بالطفرات الجديدة حيث تم سحب 27 عينة بشكل عشوائي لمصابين وتبين التالي:

-الطفرة البريطانية: 15 اصابة

-الطفرة الجنوب افريقية: 8 اصابات

-اصابة عادية: عدد 4

وأشار الى أنه ومع تزايد عدد الاصابات بشكل كبير وملحوظ، ولعدم قدرة المشافي على استيعاب هذه الاعداد الكبيرة خاصة اذا توسع انتشارها مع وجود الطفرات الجديدة سيكون الوضع الوبائي كارثي بكل المقاييس.

وأضاف: سيتم التعامل مع الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات المختلفة بشدة وحزم.

ودعا الجميع الى التعامل بجدية ومسؤولية والالتزام باجراءات السلامة والوقاية.