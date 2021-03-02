الاحتلال يعتقل ويعتدي على 5 شبان وفتاة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الثلاثاء 5 شبان وفتاة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ورشهم بغاز الفلفل.

وذكرت خديجة بلالاوي من الجالية الافريقية أن مخابرات الاحتلال طرقت باب المنزل، وسألت عن جبريل فأبلغته أنه بالعمل، ثم تفاجأت بالمخابرات تغلق باب المنزل عليهم، وتعتدي على جميع الأسرة بالضرب المبرح.

وأضافت:" عندما حاول الشباب فتح باب المنزل بعد احتجازنا، منعتهم القوات وطرحتهم أرضا ورشتهم بغاز الفلفل، واعتدت على كافة سكان الحوش من نساء وفتيات، ثم اعتقلوا مصطفى بلالاوي (18 عامًا) وشقيقته رؤى (23 عامًا) وابن عمهم عبد الله (20 عامًا)".

ووصفت اعتداء قوات الاحتلال على السكان بالوحشي، وتابعت: "أصيب عدد من السكان بالاختناق جراء رشهم غاز الفلفل، وآخرين برضوض وجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب".

من جانبه، قال الشاب علي الفيراوي:" تفاجأنا بمخابرات الاحتلال تقتحم منزل آدم، ثم داهمت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة الفناء واعتدوا على السكان، ورشوا شابا بغاز الفلفل على وجهه من درجة صفر، واحتجزوا السكان ومنعوهم من الخروج".

ولفتت المواطنة خديجة فيراوي إلى أن القوات اعتدوا على النساء والفتيات وركلوهم بأرجلهم دون سبب."

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال تواجدهم عند باب المجلس بالبلدة القديمة بالقدس، وهم: ناجي زغير ومحمد وزيد الصواف.

"صفا"