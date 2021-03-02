الصحة تقر: وزراء وأعضاء تنفيذية ورجال أمن والمنتخب الوطني وطلبة وكوادر سفارات وعاملون في لجنة الانتخابات تلقوا لقاحات كورونا

وطن: أقرت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن وزراء في الحكومة وأعضاء في اللجنة التنفيذية ورجال أمن وأعضاء المنتخب الوطني وعاملون في لجنة الانتخابات المركزية تلقوا لقاحات كورونا.

وفي بيان لها، قالت الصحة إنه تم إعطاء اللقاح لكل من:

• المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر.

• وزراء الحكومة الفلسطينية

• رجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ودولة رئيس الوزراء.

• سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها.

• نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر.

• العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية.

• أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذين أعمارهم فوق 65 عاماً

وأشارت الوزارة أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمي عليها وإجراءات الشحن.

وأفادت وزارة الصحة أن عدد لقاحات فايروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال 2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية، و 200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس عباس.

وجاء في البيان أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتان منه.

وذكر البيان أن ما نسبته 90% من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، و العاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس.