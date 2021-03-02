"الصحة" تسجل 6 وفيات و 2412 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " الخليل 357، نابلس 281، طولكرم 120، سلفيت 98، بيت لحم 203، رام الله والبيرة 451، ضواحي القدس 125، طوباس 36، أريحا والأغوار 32، قلقيلية 47، جنين 69"، قطاع غزة 154، مدينة القدس 439.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " الخليل 228، نابلس 117، طولكرم 38، سلفيت 35، بيت لحم 59، رام الله والبيرة 264، ضواحي القدس 80، طوباس 12، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 17، جنين 46"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 297.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 2، نابلس 1، رام الله والبيرة 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 114 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

