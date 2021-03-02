النقابات المهنية تدين الاعتداء على منزل نقيب المهندسين جلال الدبيك  

وطن: أدان مجمع النقابات المهنية الاعتداء على منزل نقيب المهندسين الدكتور جلال الدبيك، من خلال اطلاق النار عليه من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون وعن الصف الوطني، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن النقابات المهنية ووصل وطن نسخة عنه.

ودعت النقابات المهنية الجهات المختصة للمتابعة الجادة للكشف عن المعتدين وايقاع اقسى العقوبات بحقهم لما يشكله هذا الاعتداء من تهديد للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ويمس كل النقابات المهنية والعمل النقابي في فلسطين.

وتابعت ان الاعتداء على منزل نقيب المهندسين هو اعتداء شخصي على كل منتسبي النقابات المهنية ويجب ان لا يمر الا بالضرب بيد من حديد على أيدي الخارجين عن القانون.