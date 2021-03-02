تسجيل حالة وفاة و154 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و154 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 123 حالة خلال 24 ساعة، بعد إجراء 1734 فحصا مخبريا.

وأوضحت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي تراكمي المصابين 55430 إصابة، منهم 1780 حالة نشطة، و53097 حالة معافاة، وإجمالي الوفيات 553 حالة وفاة.

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 33 حالة.