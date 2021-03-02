الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في بتير غرب بيت لحم

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفتين سكنيتين تابعتين لمبنى قديم، في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد مسؤول لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بتير غسان عليان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "الباطن" الواقعة في شارع القبور قرب سكة الحديد غرب البلدة، وهدمت غرفتين جديدتين كانتا أضيفتا لمبنى قديم يعود لمواطن من عائلة عوينه، بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن بلدة بتير تتعرض لهجمة استيطانية من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، حيث نصبت كرافانات وخيم في منطقة الخمار شمال شرق البلدة والتي تعتبر مستهدفة بدرجة كبيرة من أجل الاستيلاء عليها لأغراض التوسع الاستيطاني، لكن المواطنين تصدوا وأزالوا كل التعديات.