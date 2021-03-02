الاحتلال يوافق على بناء 930 وحدة استيطانية لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف"

وطن: وافق الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على تعديلات وإضافات للمشروع الذي قدمته بلدية الاحتلال في القدس قبل ثلاثة أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرق القدس المحتلة، باستثمارات تقارب 400 مليون شيكل.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس شرعت منذ بداية العام الجاري بالعمل على خطين متوازيين، يتمثل الأول بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية، أما الثاني فيتمثل بتسريع عشرات المشاريع الاستيطانية لتوسعة المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها، والترويج لخطة استراتيجية جديدة لتعزيز مستوطنات "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" شمال المدنية، و"جيلو" و"جفعات همتوس" جنوباً.

وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، "تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية".

وقال ليون في ملاحظاته على الخطة أمس الاثنين، إنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال "بسغات زئيف" بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية، فيما سيبدأ العمل في الأشهر المقبلة على مد خطوط السكك الحديدية شمال "بسغات زئيف".

وفي ذات السياق، قالت لجنة التخطيط والبناء في بروتوكول الخطة، إنه سيتم بناء نحو 930وحدة سكنية إضافية في المستوطنة، كجزء من الخطة، وسيتم تسويق قطع أراضي سيتم فيها بناء حوالي 680 وحدة سكنية، وحوالي 250 وحدة سكنية فاخرة محمية.

وكذلك سيضخ الاحتلال ما يقارب 277 مليون شيكل لصالح المواصلات، للتخفيف من حركة المرور بين مستوطنة "بنيامين" خلف جدار الفصل، و"بسغات زئيف"، كما تم نشر مناقصة لشركة أخرى لتشغيل خدمات النقل العام.

وجاء في المخطط الذي وضعه الاحتلال، وتتجاوز صفحاته الـ 70 صفحة - بخصوص الفضاء العام "إنشاء كورنيش وتطوير الشوارع، بحوالي ٥٢ مليون شيكل، وإنشاء حديقة طبيعية حضرية، لمستوطنة بسغات زئيف، ومدينة القدس، وبناء مكتبة مجتمعية ومتنزه للمشاة على طول شارع القوات الجوية، بناء Sportek في قطعة أرض رقم ٧٠ وملاعب، وملاعب لكرة السلة، ومجمع مرافق للياقة البدنية والنينجا، بالإضافة إلى ممر للمشي، وتطوير المساحات التجارية بتكلفة حوالي ٥،٤ مليون شيكل، والتعليم الرسمي وغير الرسمي: بتكلفة حوالي ٤،٥ مليون شيكل، وكذلك إعادة تأثيث جميع الفصول الدراسية وفقًا لنموذج التعليم في القدس، وإنشاء رياض أطفال فريدة من نوعها".