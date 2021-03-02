مستوطنون يشعلون النار في البوابة الخارجية للكنيسة الرومانية بالقدس

وطن: أشعل عدد من المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء ، النار في البوابة الخارجية للكنيسة الرومانية في القطاع الغربي من مدينة القدس .

وأًصدر مجلس الكنائس الكاثوليكية بيانا جاء فيه "نتحد مع الكنائس الأرثوذكسية وجميع الكنائس الأخرى في القدس وندين بشدة مثل هذه الأعمال التخريبية التي لا تسيء إلى حياة المسيحيين فحسب ، بل تسيء أيضًا إلى العديد ممن لا يزالون يؤمنون بالحوار والاحترام المتبادل"، وهذه الأعمال، في الحقيقة، تتعارض مع روح التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة.

يذكر ان الاعتداء على دير الكنيسة الرومانية في القدس هو الرابع من نوعه خلال شهر واحد.