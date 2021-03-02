ضغوط أمريكية على السعودية من أجل إصلاحات لوقف استهداف المعارضة

وطن: حثت الخارجية الأمريكية السعودية على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن عدم المساس بالمعارضة، من بينها تفكيك قوات التدخل السريع التابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء المطلب الأمريكي بتفكيك تلك القوات بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن تقرير مخابراتي سري جاء فيه أن بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "طالبنا السعودية بتفكيك هذه المجموعة وتبني إصلاحات مؤسسية ونظامية ووضع ضوابط تضمن توقفا كاملا للأنشطة والعمليات ضد المعارضين".

وأضاف: "وأوضحنا بما لا يدع مجالا للشك، وهو ما نعتزم أن نستمر في فعله، أن قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية منذ 28 شهرا يظل في نظرنا سلوكا غير مقبول".

لكن برايس أوضح أن فرض عقوبات مباشرة على بن سلمان "الحاكم الفعلي للسعودية"، قد يقوض النفوذ الذي تتمتع به بلاده على حليفتها المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هناك عقوبات مباشرة فرضتها واشنطن على معاوني ولي العهد السعودي ووحدة الأمن الخاضعة لقيادته.

وقال إنه لن يستعرض أسماء من يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة في المستقبل، قائلا: "لا أعلم بوجود خطط لقدوم ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة في القريب العاجل".

وقال بايدن، في وقت سابق، إن إدارته تسعى إلى "مراجعة" موقفها من التحالف مع السعودية المستمر منذ عقود طويلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف توقف دعم العمليات العدائية في إطار الحرب السعودية الطاحنة في اليمن.