محدّث| الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة الخضر جوب بيت لحم، أحدهما أسير محرر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر إبراهيم سليمان دعدوع (21 عاما)، ومحمود أحمد عيسى (21 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في منطقة محيط برك سليمان على الشارع الرئيس القدس- الخليل إثر اقتحام الخضر، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين ونكلت بأسير رابع وسط مواجهات في بلدة جبع جنوب جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ومصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مراد وليد ملايشة، ومحمد محمود علاونة، ومراد محمد فشافشة، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما نكل جنود الاحتلال بالأسير المحرر لطفي طاهر ملايشة واعتدوا عليه بالضرب المبرح واحتجزوه لساعات، كما دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد جرار (30 عاما) من مدينة البيرة، وسعد زلوم (22عاما) من حي عين مصباح برام الله، ومحمد سليمان كنعان (39 عاما) من بلدة بيرزيت، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.