اعتقال شاب واندلاع مواجهات في العيسوية

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق جراء اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، مساء اليوم الاثنين، حي عبيد في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق مروان عبيد (21 عاما) من منزله، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال والمستعربين اقتحموا منزل عائلة عبيد بعد تحطيم الباب الرئيسي، واعتدوا على جميع أفراد العائلة بوحشية، وحطموا محتويات المنزل.

وأضافوا أن القوات حاصروا المنزل خلال اقتحامه من جميع الجهات، ومنعوا السكان من الوصول اليه.

وأصيب عدد من الشبان بقنابل الصوت والأعيرة المطاطية، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، بينهم امرأة أصيبت بساقها بعيار مطاطي، ونقلتها سيارة الاسعاف للمستشفى للعلاج.

وداهمت قوات الاحتلال الليلة حي عبيد مجددا من المدخل الشرقي لقرية العيسوية، برفقة مركبة المياه العادمة، ما أدى إلى تجدد المواجهات مع الشبان، وتصدوا لها بالمفرقعات والزجاجات الحارقة.