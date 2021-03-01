وفاة و439 إصابة بكورونا في القدس

وطن: توفي مقدسيّ وأُصيب 439 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الإثنين.

وأفاد الجبريني بتسجيل حالة وفاة واحدة في حي الطور، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 232.

وسُجِّلت الاثنين 234 إصابة، فيما سُجلّت الأحد 205 إصابات بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 298 حالة شفاء.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 2443 من بينها 115 حالة تُعالج في المستشفيات، بحسب البيان.

وذكر الجبريني أن "حملات التطعيم لا تزال متواصلة حيث بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى حوالي 89 ألفا، بينما تلقى التطعيم الثاني 38 ألفا".