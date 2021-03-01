بالأسماء| كشف السفر عبر معبر رفح الأربعاء المقبل

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري ليوم الأربعاء (3 مارس).

وأوضحت الهيئة، أن المواطنين الذي وردت أسماءهم بالكشف عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.

وأشارت الهيئة الى أن على المسافرين التواجد الساعة السابعة من صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.