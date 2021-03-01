بدء العمل في أول مصنع في فلسطين لإنتاج مشروب مياه مضاف إليه فيتامين B12

وطن: بدء العمل في أول مصنع في فلسطين لإنتاج وتوزيع مشروب مياه مضاف إليه فيتامين B12، حيث تم إطلاق علامة تجارية جديدة تحت اسم "أكوا سانا" بعد حصول المنتج على ترخيص من قبل وزارتي الصحة والاقتصاد.

وأكدت إدارة المصنع أنه بعد عمل العديد من الدراسات العلمية ظهرت النتائج أن أغلب المجتمع الفلسطيني يعانون من نقص فيتامين B12، ولهذا أتى إطلاق مشروب مياه "أكوا سانا" لسد احتياجات المجتمع الفلسطيني من ناحية توفير مشروب مياه مضاف إليه فيتامين B12، حيث أن شرب عبوة واحدة في اليوم تعطي حاجة الانسان اليومية من فيتامين B12.

كما وأكدت الإدارة أن المصنع يعد الأول من نوعه في فلسطين، من حيث فكرة إنتاج مشروب مياه مع فيتامين B12، واستخدام أحدث التقنيات في عملية التصنيع ، وإضافة إلى ذلك فإن مشروب مياه "أكوا سانا" مناسب ومفيد لجميع فئات المجتمع ولجميع الأعمار.

ومن الجدير بالذكر أن فكرة المشروع تتمحور في تشجيع الإنسان على شرب المياه بالإضافة إلى حصوله على حاجته اليومية من فيتامين B12 ، حيث أنها متوفرة حاليا في الأسواق المحلية، ومن المتوقع أن تكون متوفرة في جميع المحلات التجارية مع نهاية شهر اّذار، كما أن مشروب مياه "أكوا سانا" سوف يكون في القريب مع نكهات.