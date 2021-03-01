اغلاق بلدتي ديراستيا وفرخة لارتفاع وتيرة اصابات كورونا فيهما

وطن: قرر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الاثنين، اغلاق بلدتي ديراستيا وفرخة، نظراً للارتفاع المتزايد في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال المحافظ كميل إن الإغلاق يبدأ اعتباراً من الساعة 2 بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء وحتى صبيحة يوم الاحد، يمنع خلاله الحركه نهائيا بما في ذلك الموظفين، وتغلق كافة المحال التجارية ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.

وشدد أن على المصابين او المخالطين ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

