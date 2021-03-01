الشرطة تكشف ملابسات سرقة واختلاس قرابة نصف مليون شيكل في جنين

وطن: كشفت الشرطة، اليوم الاثنين، ملابسات سرقة واختلاس مبلغ قرابة النصف مليون شيكل من محل لبيع المواد الزراعية وقبضت على شخص مشتبه به في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن صاحب محل لبيع المواد الزراعية تقدم بشكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة مفادها قيام مجهول بسرقة مبالغ مالية بشكل يومي من إيرادات المحل ومن خلال عمل كشف أولي من قبله تبين أن المبلغ المسروق ما يقارب النصف مليون شيكل .

وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري حيث تم حصر الاشتباه بشخص يعمل داخل المحل وتم القبض عليه وبتدوين إفادته أفاد بقيامه بالسرقه من إيرادات المحل وعلى فترات لكي لا يكشف أمره وقام بالتصرف بجزء من المبلغ وشراء مركبة بجزء أخر.

وأكدت انه تم إحالة المشتبه به إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.