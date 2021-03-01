إعلان الدول المضيفة لمنافسات دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي

وطن: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي.

وتقرر أن تستضيف البحرين منافسات المجموعة الأولى، التي تضم كلا من: العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سوريا)، والنصر (عمان).

في حين تستضيف الأردن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم مركز بلاطة (فلسطين)، والأنصار (لبنان)، والسلط (الأردن)، والمحرق (البحرين)، والمجموعة الثالثة أيضاً، التي تشمل الفيصلي (الأردن)، السيب (عمان)، تشرين (سوريا)، والفائز من الكويت الكويتي والأمعري الفلسطيني.

وسيقام الدور الأول بنظام التجمّع، في بلد واحد لكل مجموعة، وسينطلق في 23 مايو/آيار المقبل، لمنطقة غرب آسيا، وسيتم تقليص عدد المباريات إلى 3 لكل فريق، بدلا من 6.

وسيقام ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا، يومَي 13 و14 سبتمبر/أيلول، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين.

ويقام نهائي منطقة الغرب من جولتين، يومَي 20 أكتوبر/تشرين الأول، و3 نوفمبر/تشرين الثاني، بنظام الذهاب والإياب، بينما سيُلعب نهائي المسابقة في 26 نوفمبر.