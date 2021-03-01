إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير خليل دويكات إلى سجن "جلبوع" بعد عزلٍ استمر 6 أشهر

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير خليل عبد الخالق دويكات (46 عامًا)، من سجن عزل "أيلون الرملة" إلى سجن "جلبوع" بعد عزلٍ استمر 6 أشهر.

وأوضح نادي الأسير اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت دويكات في الـ 26 من آب/ أغسطس 2020، ولاحقًا هدمت منزله في بلدة روجيب في نابلس، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

ولفت نادي الأسير إلى أنه ومنذ تاريخ اعتقاله تواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته.

يُشار إلى أن الأسير دويكات، متزوج وهو أب لستة بنات.

من الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من سياسة العزل بحقّ الأسرى مؤخرًا، حيث تُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التنكيلية الممنهجة التي تُمارس بحقهم، ويواجه الأسرى المعزولون في ظل انتشار الوباء، عزلًا مضاعفًا، حيث تُشكل زيارة المحامي الوسيلة الوحيدة لهم للتواصل مع العالم الخارجي، إلا أنه ومنذ بداية انتشار الوباء، يواجه المحامون معيقات في تنفيذ زيارات لهم.