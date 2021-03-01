خالد بطراوي يكتب هلوسات لـوطن: يد واحدة.. لا تصفق

يد واحدة .. لا تصفق ... مثل شائع يدلل على أهمية بث روح العمل الجماعي في أمور حياتنا اليومية. فهل قمنا بذلك فعلا فيما يتعلق بمناهضة جائحة كورونا؟

منذ بدء تفشي فايروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن نسلك مسلكا فرديا لا يعبر عن روح الجماعة والبنيان المرصوص، بل يعبر أول ما يعبر عن إنكار البعض من بيننا بوجود الفايروس، بينما يلوم البعض الأخر الحكومة وأداءها في التعاطي مع فايروس كورونا، فيما يحمل فريق ثالث المواطن تبعات إنتشار الفايروس على نحو أوسع.

كثيرون غير راضون عند أداء الجهات الرسمية الفلسطينية أولا في مواجهة جائحة كورونا وثانيا في توفير الفحوصات وثالثا في توفير اللقاحات. ومن الواضح للجميع أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك السيطرة على الحدود، وأن وصول فايروس كورونا الى منطقتنا لم يكن بشكل أساسي بسبب هذا الكم الهائل من القادمين من الرئة الأردنية (الى الضفة الغربية) والى حد ما من القادمين من الرئة المصرية بالنسبة لقطاع غزة، وإنما من العاملين داخل الخط الأخضر.

لقد طالب المواطن الفلسطيني الجهات الرسمية الفلسطينية أن تضبط الوضع وهو يعلم أن معادلة الوضع الإقتصادي لها وزنها، فلا تستطيع السلطة الفلسطينية منع حركة العمال العاملين داخل الخط الأخضر، ولا تستطيع منع أهلنا من الداخل من القدوم الى مدن الضفة الغربية، ولا تستطيع السيطرة على مدينة القدس وكافة المواقع المحيطة بها.

فكان تفشي الفايروس جراء هذا الوضع على الرغم من محاولات السلطة الفلسطينية اتخاذ اجراءات تشكل الحد الأدنى من إجراءات حصر إنتشار فايروس كورونا.

فقد المواطن الفلسطيني القناعة بهذه الإجراءات، لأنه رأي بأم عينه سير الحياة الطبيعية رغم فرض حالات الإغلاق، بات غير مقتنع بعدم التوجه لصلاة الجماعة في المساجد مثلا وهو يرى تلك التجمعات الهائلة التي تحدث كفعاليات وطنية مثل إحياء ذكرى هذا الفصيل أو ذاك، إستقبال أسير محرر بل وحتى حفلات الأعراس وبيوت العزاء وتجمعات المقاهي الليلية.

تخطينا مسألة عدم توفير عينات الفحوصات ... فهي متوفرة وبإمكان أي منا التوجه في أي وقت لمراكز الفحص لإجراء الفحص وأعتقد أن نسبة كبيرة من بيننا قد أجرت على الأقل فحصا واحدا أو إثنين في غضون عام واحد، هو عمر فايروس كورونا في منطقتنا.

إنتقلنا الآن الى المرحلة الثانية، أو خط الدفاع الثاني في مواجهة هذا الفايروس، وأقصد ذلك الخط المتعلق بتوفير اللقاحات، حيث يكثر اللغط ازاء عدم وضوح آلية تحديد أولويات الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم، ويكثر الحديث عن إستئثار مجموعة "النخبة" الحاكمة سياسيا وأمنيا بهذه اللقاحات في المرحلة الأولى، وهذا الأمر يحتاج الى إعلان واضح وصريح من قبل وزارة الصحة الفلسطينية يتعلق بعدد اللقاحات التي وصلت والتي ستصل، والفئات التي سيتم حصولها على اللقاح أولا، مع العلم أن البشرية تواصل تطوير هذه اللقاحات وتعمل على توفير كميات أكبر، فقد وصل الأمر في بعض البلدان ( روسيا مثلا) الى تشكيل طواقم متخصصة تتوجه الى أولئك الأشخاص المصنفون ضمن من يجب أن يتلقوا اللقاح لكنهم لم ينوجهوا الى المراكز الطبية وتقوم بتلقيحهم بالقوة.

لا يمكن حرق المراحل وبالسرعة التي يتوقعها المواطن، وفي ذات الوقت يجب أن نرى وبواقعية قدرات سلطة وطنية فلسطينية محاصرة دون الإنتقاص من العامل الذاتي المتعلق بقصور آداء أوتسيب أو محسوبية. وفي ذات الوقت، علينا أن نلوم أنفسنا أيضا كمواطنين لأننا أيضا وبشكل متفاوت لا نتبع إجراءات الوقاية والتباعد بالشكل الذي سيضمن فعلا التقليل من إنتشار العدوى، فكثير من بيننا من لا يضع الكمامة كحد أدنى الى الآن.

يد واحدة لا تصفق ... ستصل اللقاحات بإذنه تعالى، وستطوي البشرية صفحة هذا الفايروس، ونحفظ الذكرى للضحايا اللين نأمل أن يقل عددهم يوميا.