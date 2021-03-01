النيابة العامة وبالتعاون مع الجامعات الفلسطينية تطلق الشبكة الأكاديمية الوطنية

وطن: أطلقت النيابة العامة صباح اليوم الاثنين وتحت إشراف النائب العام أكرم الخطيب الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية والمتخصصة ببناء القدرات ورفع الوعي القانوني بشأن الوساطة الجزائية، جاء ذلك بحضور عمادة كليات القانون من جامعة النجاح والجامعة الأمريكية وجامعة بيرزيت وجامعة القدس والكلية الأهلية وجامعة الخليل،وبحضور رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل .

وخلال اللقاء أكد النائب العام أن هذه الفعاليات تأتي في إطار فتح أفاق الاطلاع العملي لطلبة كليات القانون بالشراكة مع الجامعات الفلسطينية من أجل التعريف عن كثب بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانونا في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.

واكد أن النيابة العامة شكلت طلائعَ الشبكةِ الأكاديمية الوطنية للجامعاتِ الفلسطينية تحت قيادتِها من أجلِ تعزيزِ وترسيخِ مفاهيم الوساطة الجزائية، ولتقديمِ المساندةِ لنيابةِ حمايةِ الأحداث وإنجازِ الدراساتِ العلمية بشأنِ الوساطةِ الجزائية بالتعاون مع العياداتِ القانونية في سبيل نشر الوعي القانوني والمجتمعي تجاهَ الوساطة في فلسطين.

كما أشار رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل أن عمليةُ اختيارِ الطلبةِ المشاركين في البرنامجِ لم تكن جزافًا بل وفقَ معاييرَ محددةٍ من ضمنِها احترامُ السرية والإيمان بحقوقِ الطفل وامتلاكُ الصفاتِ الإنسانية القيادية مع الالتزامِ بالاشتراطاتِ القانونيةِ الواردة في التشريعات بشأن الطفل، بالإضافةِ إلى معاييرَ أخرى تجعل من المشارك مؤمنًا إيمانًا حقيقيًّا بتجسيدِ الوساطة الجزائية للأحداث في فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية تهدف إلى تجسيد وتعزيز تطبيق الوساطة الجزائية والعمل على توفير أفضل الممارسات للوسطاء من خلال إطار تعاوني بين نيابة حماية الأحداث والأطراف الفاعلة الرئيسية لما فيه مصلحة الأحداث الفضلى و مساندة نيابة حماية الأحداث من خلال التوعية بعدالة الأحداث و تقديم المساندة لمكاتب نيابة حماية الأحداث مع مراعاة السرية بقضايا الأحداث والأطفال.