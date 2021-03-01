الاحتلال يأخذ قياسات منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أخذت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، قياسات منزل أُخطر سابقا بوقف البناء فيه، خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو سود غرب البلدة، وداهمت منزل المواطن علي سليم موسى والبالغة مساحته (80 مترا مربعا)، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه، بعد ان أُخطر سابقا، بحجة عدم الترخيص.

يذكر أن الاحتلال أخطر قبل أسبوعين ثلاثة منازل في منطقة أبو سود بوقف البناء فيها تعود للمواطنين علي سليم موسى ونجله خالد، ومساحة كل منهما 80 مترا مربعا، ومنزل إسماعيل مصطفى موسى ومساحته 80 مترا. علما أن المنازل الثلاثة تعرضت للهدم من قبل أكثر من مرة، في إطار سياسة تهجير أصحاب الأرض لأطماع استيطانية.

"وفا"