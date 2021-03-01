مجلس القضاء الأعلى ينسّب الى الرئيس عباس اسماء رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها

وطن: نسّب مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، إلى الرئيس محمود عباس، رئيس وأعضاء محكمة قضايا الانتخابات، تمهيداً لإصدار مرسوم رئاسي بتشكيلها.

وجاء هذا التنسيب بمقتضى المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وجاء فيها:" بمقتضى مرسوم رئاسي تُشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى".

وتختص محكمة قضايا الانتخابات بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها.

ونظراً للمدد القانونية القصيرة لتأجيل المحاكمة وإصدار الأحكام وفقاً للقانون، أعدّ مجلس القضاء الأعلى خطة عمل تتضمن احتمالية استمرار جلسات محكمة قضايا الانتخابات حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، وسيصدر بيان آخر حول التفاصيل الفنية فور صدور مرسوم تشكيل المحكمة.