محكمة الاحتلال تحكم على القيادية في الجبهة الشعبية الاسيرة خالدة جرار بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بالحكم على القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار بالسجن لمدة عامين، مع فرض غرامةٍ مالية.

واعتقلت قوات الاحتلال جرار في 31 اتشرين أول/أكتوبر 2020 بعد اقتحام منزلها في مدينة رام الله وتخريب محتوياته، وقد خضعت خلال الاعتقال المستمر إلى تحقيقٍ مكثفٍ من قبل مخابرات الاحتلال.

وزعمت مخابرات الاحتلال أن جرار جزء من خلية تابعة للجبهة الشعبية نفذت عملية ضد مجموعة من المستوطنين بالقرب من عين بوبين في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي التي أدت إلى مقتل مستوطنة وجرح اثنين عن طريق تفجير عبوة ناسفة عن بعد.

وجاء هذا الاعتقال بعد عشرة أشهر من الافراج عنها اذ أمضت وقتها 20 شهرًا قيد الاعتقال الاداري بدون تهمة محددة بل بالاعتماد على ما يسمى بالملف السري المقدم من قبل "الشاباك"، وقبل ذلك اعتقلها جنود الاحتلال لمدة 16 شهرًا وذلك في نيسان/إبريل 2015.