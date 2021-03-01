مستوطن يدهس قطيع أغنام في الأغوار الشمالية

وطن: دعس مستوطن، اليوم الإثنين، قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة أبو القندول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن المستوطن دعس الأغنام أثناء عبورها الشارع، علما أن القطيع يمكن رؤيته وهو يعبر الشارع من مسافة بعيدة جدا قبل وصول السيارة.

وأوضح أن الحادث أسفر عن نفوق أربعة رؤوس ماشية، بالإضافة للعديد من الإصابات بينها.

وأضاف أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي حضرت للمنطقة طالبت مالك الماشية بإصلاح سيارة المستوطن.

وفا