الصحة: 16 حالة وفاة و1724 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 16 حالة وفاة و1724 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " بيت لحم 193، قلقيلية 63، ضواحي القدس 106، أريحا والأغوار 46، طوباس 24، نابلس 239، الخليل 322، سلفيت 94، رام الله والبيرة 389، طولكرم 81، جنين 69"، قطاع غزة 98.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " بيت لحم 115، قلقيلية 35، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 17، طوباس 7، نابلس 57، الخليل 82، سلفيت 55، رام الله والبيرة 299، طولكرم 35، جنين 23"، قطاع غزة 83.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 6، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، نابلس 1، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 116 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.