الإغاثة الزراعية تنفذ ورش توعوية للمزارعين حول الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

وطن: شرعت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بتنفيذ ورش توعوية للمزارعين حول الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة.

ويأتي هذا النشاط في إطار الشراكة بين منظمة الإغاثة الأولية الدولية (PUI)وجمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" حيث قامت الإغاثة الزراعية بالتنسيق مع المركز الاستشاري للتدريب القانوني، ومركز حقوق العاملين لعقد ورش توعوية لعدد من المزارعين المستفيدين من أنشطة الشريكين موزعين على جميع محافظات قطاع غزة، رفح (الشوكة)، خان يونس (عبسان الجديدة، عبسان الكبيرة، خزاعة، بني سهيلا، القرارة)، الوسطى (شرق البريج)، غزة (جحر الديك، شرق الشجاعية)، الشمال (شرق بيت حانون).

وتعريف المزارعين خلال هذه الورش بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق المزارعين العاملين في المناطق مقيدة الوصول بالإضافة إلى القوانين التي تنظم عمل المزارعين، والية توثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، والية التواصل مع الجهات المختصة وتقديم الشكاوي والاستفسارات من هذه المؤسسات.

يذكر بأن فريق المشروع والمدربين استخدموا إجراءات التشغيل القياسية (SOPS) للتأكد من مراعاة وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية المتعلقة بجائحة كورونا خلال تنفيذ الجلسات.