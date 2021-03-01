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حمدي فرّاج يكتب لـوطن: حركة فتح بين الماضي والحاضر

01.03.2021 09:58 AM
حمدي فرّاج يكتب لـوطن: حركة فتح بين الماضي والحاضر

 

في الغالب، لا يعرف ابناء حركة فتح اليوم ، حقيقة المبادئ التي قامت عليها حركتهم ، ولأهميتهما ، المبادئ والحركة ، فهذا سرد حرفي بها:

1- فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الامة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.

2- الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والشرعي في فلسطين .

3- الثورة الفلسطينية طليعة الامة العربية في معركة تحرير فلسطين.

4- نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال العالمي ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية.

5- معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الامة العربية بكامل امكانياتها المادية والمعنوية.

6- المشاريع والاتفاقات والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة او اية مجموعة من الدول او دولة منفردة تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة . (كالذي فعلته امريكا بالقدس).

7- الصهيونية حركة استعمارية وعدوانية في الفكر والاهداف والتنظيم والاسلوب. (أسهمت قيادة المنظمة في شطب القرار الاممي 3388 بان الصهيونية حركة عنصرية في اكتوبر 1991 كبادرة نحو السلام ).

8- الوجود الاسرائيلي في فلسطين هو غزو وقاعدة استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية . (اسرائيل اصبحت لدى النظام العربي دولة صديقة وحليفة).

9-تحرير الديار المقدسة والدفاع عن حرماتها واجب عربي واسلامي وانساني . (هذا البند على ما يبدو وضع لارضاء جماعة الاخوان في غزة).

10-حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.

11-الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الارض ومالكة فلسطين.

12-تحرير فلسطين تحريرا كاملا وتصفية الكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا.

13-اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني فتحفظ للمواطنين حقوقهم دون تمييز في العنصر والدين والعقيدة وتكون القدس عاصمة لها . (بدون تحديد القدس الشرقية او الشريف).

14-بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الانسان ويكفل الحريات العامة للمواطنين كافة . (اصبحت صفة التقدم تهمة او مسبة).

15-المشاركة الفعالة في تحقيق اهداف الامة العربية في تحرير اقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد . (اصبح الشعار الناظم : عدم التدخل في شؤونهم الداخلية).

16-مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير اوطانها وتقرير مصيرها من اجل بناء صرح السلام العالمي.

17-الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين . (اصبح الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد الممنوع دخوله).

18-الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة واساس وعلى الامة العربية كشريك في المعركة (شركاء في التطبيع).

19-الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكا والثورة المسلحة للشعب الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير ولن يتوقف الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.

20-السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على ارض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية .(انظر الفصائل الخمس التي اعلن عنها عزام الاحمد انضمامها الى قائمة فتح).

21-العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي.

22-مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين وكل المشاريع الرامية الى تصفية القضية او تدويلها او الوصاية على شعبها.

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