قوات الاحتلال تهدم جدار منزل قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، جدار منزل قرب الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وذكرت لجنة إعمار الخليل، في بيان صحفي صدر عنها، قيام جيش الاحتلال بهدم الجدار الشرقي لبيت المواطنة سميرة إدريس الواقع مقابل الحرم الإبراهيمي، حيث أصبح بذلك بيت المواطنة المذكورة دون أبواب.

وجاء هذا الاعتداء أثناء اعتقال شرطة الاحتلال للمواطنة إدريس وتواجدها في ما يسمى مركز شرطة مستوطنة "كريات اربع"، وعقب تدخل الوحدة القانونية لدى لجنه الإعمار تم الإفراج عنها بكفالة مالية قيمتها ألف شيقل.