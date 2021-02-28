شخصيات مقدسية توجه نداءً للرئيس لتخصيص "15-20" مقعدا في التشريعي القادم للمقدسيين

وطن: وجهت مجموعة "القدس على الواتساب"، نداءً للرئيس محمود عباس، من أجل تخصيص (15-20) مقعدا في المجلس التشريعي القادم للمقدسيين.



وفيما يلي نص النداء الذي وصل وطن، مساء اليوم:

نداء من القدس إلى سيادة الرئيس محمود عباس.. حفظه الله

من أجل تخصيص مقاعد للمقدسيين في التشريعي القادم



السلام لسيادتكم من القدس ارض السلام،

في هذه الايام العصيبة التي تمر بها مدينة القدس نتيجة المؤامرات التي تحاك ضدها لسلخها عن نسيجها الفلسطيني، ونتيجة المحاولات الخبيثة لضمها إلى الكيان الصهيوني متجاوزين كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع القدس القانوني كونها مدينة محتلة ومغتصبة، ولأننا نستشعر الخطر الكبير الذي يحاك ضدنا، فإننا نحن - المقدسيين - الموقعون أدناه من مختلف قطاعات المجتمع المقدسي، نرى أنّه من الواجب الان ترجمة تمسكنا بالقدس من القول إلى الفعل المقاوم على الأرض مقابل التحركات التي تستهدف إقصاء مدينتنا وسكانها، لحرمانهم من حقهم الطبيعي الذي تكفله القوانين الدولية، وذلك بان يكون للقدس مكانة خاصة وصوت واضح وجريء يمثل تطلعاتنا، وحقنا بان يتم تمثيلنا في المجلس التشريعي القادم وفي السلطة الوطنية وفي منظمة التحرير الفلسطينية .

وبناء عليه، وايمانا منا نحن المقدسيون الغيورون على عروبة وفلسطينية مدينة القدس كونها تمثل جزءا أصيلا من الاراض الفلسطينية المحتلة، وايمانا منا بان القدس ستكون لا محالة عاصمة الدولة الفلسطينية، فإننا نناشد سيادتكم، ونتوجه لفخامتكم بهذا النداء، بان يتم تخصيص 15-20 مقعدا في المجلس التشريعي القادم لضمان تمثيل العاصمة الفلسطينية (القدس) في الكيان السياسي الفلسطيني، لإرسال رسالة إلى المحتل أولاً وإلى كل العالم ولضرب كل المخططات الرامية لتصفية قضية القدس ومنعها من أن تكون عاصمة فلسطين الأبدية.

التوقيع:

"مجموعة القدس" على الواتساب

مجموعة القدس على الواتساب: هي مجموعة تم إنشاؤها بتاريخ 19 حزيران 2018 من (178) مئة وثمان وسبعون شخصية مقدسية وطنية من كل القطاعات والأحياء المقدسية. بوصلتها فقط القدس والمقدسيين، ولا يوجد لها لون سياسي محدد، ولا تتبع أي فصيل أو حزب فلسطيني. فيها الطالب/ة، المحامي/ة والمهندس/ة والطبيب/ة، رجل الأعمال، سيدة الاعمال، المفكر/ة، الأديب/ة والكاتب/ة، السياسي/ة، التاجر والمعلم/ة فيها مقدسيين من الرئاسة والحكومة ومنظمة التحرير ومدراء شركات ومؤسسات مجتمع مدني وشباب وشابات يعملون في مؤسسات دولية في القدس. فيها نبض القدس. تناقش المجموعة الهمّ المقدسي ومشاكل المقدسيين وأولوياتهم والمؤامرات التي تحاك ضد القدس والمقدسيين. تناقش الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومشاكل الاسكان والمخدرات والجريمة وتحديات السياحة وتهويد القدس وتهديد المقدسات ووضع التعليم ووضع مستشفيات القدس وغيرها من المواضيع. هدف هذه المجموعة تعزيز صمود المقدسيين ووجودهم في القدس وإنقاذ المدينة المقدسة ومقدساتها من براثن الاحتلال.