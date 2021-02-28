حراك "وعد" ينفي صحة ما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتتداولها بعض المجموعات على أن الحراك قائمة انتخابية تابعة لسلام فياض

وطن: نفى حراك "وعد" صحة ما تتناقله بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتتداولها بعض المجموعات على أنها قائمة انتخابية تابعة لسلام فياض.

وأكد وعد في بيان وصل وطن، أن هذه الأسماء ليست سوى مقترح للهيئة التنسيقية المؤقتة للحراك والتي كان وعد قد نشرها اليوم على مجموعته الفيسبوكية.

وأشار "وعد" إلى ان حملة التشويش والفبركة لن تثني هذا الحراك عن طموحه وأهدافه التي انطلق من أجلها.

وأكد الحراك على ما أعنه يوم أمس في مؤتمر الاعلان عن تأسيسه بأنه لن يشكل أي كتلة انتخابية للانتخابات المزمع اجراؤها في الثالث والعشرين من مايو أيار القادم.

يذكر أن مجموعة من الأكاديميين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين المستقلين وقيادات شابة ونسوية ومهنية، أعلنت إطلاق الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية "وعد"، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر شبكة وطن الإعلامية، للاطلاع: اضغط هنا