لأول مرة في تاريخ البلاد المعاصر.. سفينة حربية روسية تصل ميناء بورتسودان

وطن: ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيان من الأسطول الروسي أن الفرقاطة أدميرال غريغوروفيتش (Admiral Grigorovich) وصلت إلى ميناء سوداني تعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه.

وذكر البيان -بحسب إنترفاكس- أن هذه أول سفينة حربية روسية تدخل ميناء بورتسودان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية.

ووقتها نشرت موسكو مسودة اتفاق مع الخرطوم تسمح لها بتأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن أن يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية.

وجاء في المسودة أن القاعدة الروسية في السودان "ستلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تستخدم ضد الدول الأخرى".

وأضافت المسودة أنه يمكن استخدام القاعدة في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد طاقم السفن الروسية، وأنه يحق للجانب السوداني "استخدام منطقة الإرساء بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي".

كما تحدثت عن إمكانية بقاء 4 سفن حربية كحد أقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية.

ونصت مسوّدة الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.

ويشير النص إلى أن الاتفاق سيكون نافذا لمدة 25 عاما، وسيتم تجديده تلقائيا بعد مرور 10 سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وخلال زيارة قام بها الرئيس السابق عمر البشير إلى موسكو، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تقديم روسيا المساعدة في تحديث القوات المسلحة السودانية.

وقالت الخرطوم حينذاك، إنها مهتمة بمناقشة مسألة استخدام قواعد البحر الأحمر مع موسكو.

المصدر : الجزيرة نت