زقوت ينفي صحة القائمة التي يجري تداولها كقائمة انتخابية لسلام فياض، ويؤكد الاسماء التي يتم تداولها باعتبارها قائمة انتخابية لا أساس لها من الصحة

وطن: نفي جمال زقوت أحد مؤسسي حراك "وعد" -الذي تربطه علاقات وطيدة مع فياض- بأن مايجري تداوله من اسماء باعتبارها قائمة انتخابية تابعة لفياض لا أساس لها من الصحة وهي ومن منطلق الشفافية كان حراك وعد قد نشرها على مجموعته الفيسبوكية باعتبارها هيئة التنسيق والمتابعة المؤقتة للحراك الذي أعلن عنه يوم أمس؛ معتبراً مثل هذه التسريبات إمعاناً في محاولات التشويش على حراك "وعد" وعلى الشخصيات المستقلة التي أعلنت عن حراك وعد يوم أمس، كما انها تستهدف خلق بلبلة للقيادات المستقلة التي تسعى للاسهام في العملية الانتخابية سيما لفياض.

وأضاف زقوت أن هذا الامعان يظهر حالة الخوف لدى الجهات التي تقف وراء هذه التشويشات من أي محاولة يبذلها المجتمع الفلسطيني و قياداته وحراكاته المستقلة لتغيير الواقع وإنقاذه من الدمار والتخريب الذي خلفه الانقسام والأطراف المستفيدة من استمراره.

وأكد أن حراك "وعد" هو حراك مستقل وقد أعلن بالأمس أنه لن يخوض الانتخابات لا كحراك ولا ككتلة مستقلة.

مضيفا: في الواقع أن من يقف وراء مثل هذه الأخبار إنما يسعى أيضاً الاساءة لفياض نفسه ويحاول أن يظهره وكأنه يختبئ خلف قوائم انتخابية لهذا الحراك أو ذاك، هذا في وقت أن فياض يقدر كل الجهود التي تقوم بها جميع الحراكات الشبابية والمجتمعية والسياسية لبلورة قوى جديدة تخرج المجتمع الفلسطيني من أزمته، بما فيها حراك وعد، وهو يقف على نفس المسافة منها جميعاً ويشجعها على الانخراط في عملية التغيير الديمقراطي.

ودعا زقوت من يتداولون هذه الفبركات وغيرها إلى التوقف عن محاولات الاساءة لكل من يسعى لتغيير الواقع المتردي من قيادات الحراكات والشخصيات بما فيها حراك وعد ود.سلام فياض.

و أنهى زقوت حديثة بالقول بأن "وعد" اذا كان سيخوض الانتخابات ككتلة أو بالتحالف مع أي جهة فانه يمتلك الشجاعة للإعلان عن ذلك ، و الأمر ذاته ومن تجربة عملي لسنوات طويلة مع فياض ومعرفتي بأسلوب عمله والشفافية التي يعمل بها، فإنه في حال اكتمال جهودة مع قيادات مجتمعية مستقلة؛ فلديه المصداقية والثقة والشجاعة لإعلان ذلك دون تسريبات، وقال "أنصح هؤلاء الذين لا عمل لهم سوى هذه الألاعيب الصغيرة ان يتوقفوا عن ذلك.

جدير بالذكر أن هذه القائمة التي يدعي أنها قائمة انتخابية نشرها حراك "وعد" على صفحته ظهر اليوم.

يذكر أن مجموعة من الأكاديميين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين المستقلين وقيادات شابة ونسوية ومهنية، أعلنت إطلاق الحراك من أجل الوطن والعدالة والديمقراطية "وعد"، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر شبكة وطن الإعلامية، للإطلاع: اضغط هنا