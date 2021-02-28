كوخافي يعلّق على استهداف السفينة الإسرائيلية: إيران ليست تهديداً نووياً فحسب

وطن: قال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، إن "إسرائيل تتعامل مع عدد كبير من التهديدات بشكل دائم، وجميع الساحات نشطة وكل الساحات تتطلب معلومات استخباراتية حديثة في الوقت الحقيقي؛ ضد الصواريخ، ضد التسلل، ضد نشاطات السايبر، ضد السفن والطائرات".

وأضاف: "في نهاية الأسبوع الماضي فقط تلقينا تذكيراً في إحدى هذه الساحات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة: إيران. وتم تذكيرنا بأن إيران ليست تهديداً نووياً فحسب، بل إنها تنشر الإرهاب وتقوم بأعمال إرهابية وأعمال ضد أهداف مدنية".

وجاء كلام كوخافي تعليقاً على تعرض سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية لانفجار في خليج عُمان، يوم الخميس الفائت، وما أعقبه من توجيه اتهامات لإيران بتدبيره.

وتابع كوخافي خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية: "يجب إعادة التأكيد أن الجيش الإسرائيلي عمل ويعمل مقابل هذه التهديدات التي تعرضه للخطر في الدائرة القريبة والبعيدة. وكالعادة، سيفعل ذلك من خلال الاستخبارات الدقيقة التي توفرها شعبة المخابرات له، وواحد من أكثر أذرعها الأساسية هي بالطبع الوحدة 8200".

وفي هذا السياق، تناول سفير الاحتلال في الولايات المتحدة، غلعاد أردان، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، حادثة تفجير السفينة الإسرائيلية.

وقال أردان إن "الأمر غير محسوم بشأن من نفذ الهجوم على السفينة، لكن النمط مألوف. ليس سراً أن إيران تريد مهاجمة أهداف اسرائيلية".

وأضاف: "لن نعلن عن ردنا عبر وسائل الإعلام، لكن إسرائيل وجيشها وقوى أخرى تعمل باستمرار ضد أهداف إيرانية".

وذكر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس لقناة "كان" الإسرائيلية إن "التحقيق في الأمر مستمر، لكن يمكننا القول إن الإيرانيين يبحثون عن مهاجمة بنية تحتية إسرائيلية ومدنيين إسرائيليين، وبشكل عام كل ما يتعلق بإسرائيل".

وأشار غانتس إلى أن "مكان السفينة القريبة نسبياً إلى إيران، يدفع بالتفكير إلى التقدير أن الأمر يتعلق بالإيرانيين، لكن هذا الأمر بالطبع يجب أن نواصل فحصه، وإسرائيل ستواصل العمل في أي مكان".

وذكرت قناة "كان" أن "إيران قامت باستهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان للضغط على الإدارة الأميركية للعودة إلى المفاوضات"، معتبرةً أنه "حادث استثنائي ودراماتيكي".

أما قناة "13" الإسرائيلية فقالت إن "جميع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، سواء شعبة الاستخبارات أو الموساد، حددوا بشكل قاطع أنه هجوم إيراني ضد سفينة إسرائيلية".

(الميادين)