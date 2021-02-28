وفاة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في الخليل

وطن: توفي مساء اليوم الأحد، مواطنين وأصيب اثنين آخرين بجراح مختلفة جراء حادث سير وقع على طريق واد سعير شمال شرق الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير تصادم بين مركبتين على طريق واد سعير، وعلى الفور تحركت شرطة المرور في شرطة المحافظة للمكان للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تبين أنه نجم عن اصطدام مركبتين الأمر الذي أدى لوفاة شخصين يبلغان من العمر (28 عاماً) وإصابة اثنين آخرين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة، حيث تم نقل جثتي الشخصين وإحدى الإصابتين لمشافي محافظة بيت لحم والإصابة الأخرى لأحد مشافي مدينة الخليل.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل فرع شرطة المرور للوقوف على ملابساته.