هنية يطلع عددا من السفراء على صورة الوضع الفلسطيني والانتخابات

وطن: التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعدد من السفراء في العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم الأحد.

وحضر اللقاء كل من نور محمد خولوف سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ومصطفى صوكوكو سفير الجمهورية التركية، وحميد رضا دهقاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفيصل موسى سفير جمهورية جنوب أفريقيا.

كما رافق السادة السفراء عدد من المستشارين والمساعدين.

وشارك عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس وهم موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، وماهر عبيد في اللقاء.

ووضع هنية السفراء في صورة تطورات المشهد الفلسطيني والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

إضافة للتحديات والمخاطر التي تواجه هذه العملية، والمأمول من الدول بذله لضمان إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاثة.

كما تطرق هنية للمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف حماس هو الوحدة الداخلية، والاستمرار في نهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات.

واستمع لمداخلات السفراء ورد على تساؤلاتهم.

وعبر الضيوف عن سعادتهم بهذا اللقاء، وشكرهم لحماس على هذه الاستضافة.

وفي الختام، أطلع هنية السفراء ببدء العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس لتجديد مؤسساتها ومجالسها الشورية والتنفيذية كافة، والتي تعكس حيوية الحركة وفاعليتها.