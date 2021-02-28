"فدا" لـوطن: لن نشارك في قائمة فتح ، وبدأنا مشاوراتنا للانخراط في ائتلاف يضم القوى اليسارية والديمقراطية

وطن: أكد حزب "فدا" لـوطن، أنه لن يشارك في قائمة حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية.

وقالت عضو المكتب السياسي لـ"فدا" سهام البرغوثي لـوطن، أن الحزب عندما التقى بحركة فتح، أكدنا موقفنا على ضرورة أن تضم القائمة جميع فصائل منظمة التحرير، بشكل جدي وليس شكلي بمعنى المشاركة الفعلية، وخيار أولي لنا للحفاظ على المنظمة، لكن واضح عندما أصبح التوجه لدى حركة فتح تشكيل قائمة لفتح وتضم لها بعض الفصائل نحن رفضنا هذا الخيار.

وأضافت البرغوثي: باعتبارنا قوة يسارية بات خيارنا الثاني الانخراط في ائتلاف بين القوى الديمقراطية واليسارية.

وأوضحت: بدأنا المشاورات مع القوى اليسارية والديمقراطية الأخرى، لتشكيل الائتلاف، والآن في طور النقاش، وهذا الائتلاف يعبر عن المسؤولية الوطنية تحديدا في البرنامج الاجتماعي والديمقراطي.

وأكدت أنه في حال تعذر الخيار الثاني، سوف يتوجه حزب "فدا" لخوض الانتخابات التشريعية بقائمة تضم شخصيات مستقلة.

وفي بيان وصل وطن، مساء اليوم، قال المكتب السياسي لحزب "فدا": إننا في حزب "فدا"، ومنذ البداية، كنا مع تشكيل قائمة وحدة وطنية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تأكيدًا على أن ما يجمعنا أكثر مما نتباين عليه دون أن نختلف، وإدراكًا منا لمكانة المنظمة المعنوية والسياسية، وتأكيدًا على دورها وضرورة تفعيل هذا الدور وقيامها بكل المسؤوليات المناطة بها تجاه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وأضاف المكتب السياسي لـ "فدا" أن موقفنا من تشكيل قائمة وحدة وطنية لفصائل المنظمة، لا يتقاطع ولا يقبل انضمام حركة حماس لمثل هذه القائمة لاعتبارات تتعلق باختلاف برنامجنا السياسي والاجتماعي معها، وهو موقف ينطلق من ضرورة أن تكون القائمة تعبير عن الوحدة والشراكة الحقيقية لا أن تكون شراكتنا فيها شكلية، وهو أمر أكدنا عليه خلال لقاءاتنا سواء مع الأخوة في حركة فتح أو مع الرفاق في عدد من فصائل منظمة التحرير.

وختم المكتب السياسي لـ "فدا" تصريحه بالقول: أما وقد بات متعذرا تشكيل مثل هذه القائمة، وللأسف، لعدم تحقق الشروط اللازمة من وجهة نظرنا، وبناء على قرار هيئاتنا الحزبية، وعلى رأسها اللجنة المركزية، الهيئة الأولى صاحبة القرار، فإن جهود حزبنا فدا تتجه الآن، وبكل ثقة وإيمان وإخلاص وعزيمة، من أجل تشكيل قائمة موحدة لكل القوى والأحزاب الديمقراطية واليسارية والشخصيات التقدمية الراغبة في ذلك، نذهب باسمها جميعا إلى انتخابات المجلس التشريعي القادمة، وبحيث تشكل مثل هذه القائمة، وبعد الفوز، ائتلافا برلمانيا في المجلس، يتوسع في خارجه ليشكل جبهة ديمقراطية-يسارية-عريضة تناضل أطرافها معا على الصعيدين الوطني والاجتماعي، لدحر الاحتلال من جهة، ونصرة الفئات الفقيرة والمهمشة، من جهة ثانية، ولبناء نظام فلسطيني مدني وديمقراطي، من جهة ثالثة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال إن خمسة فصائل أبلغت الحركة أنها مستعدة لخوض الانتخابات التشريعية في قائمة واحدة معها.

وأوضح الأحمد في حديث "لصوت فلسطين"، أن الفصائل هي فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.

وأضاف أن اللجنة المركزية لفتح وافقت في اجتماعها الأخير، على طلب التحالف من جانب هذه الفصائل، وقال: بدأنا اتصالات معها من أجل الاتفاق النهائي على صيغة التحالف.