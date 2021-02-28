الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

وطن: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، وآخرها السماح لمئات المستوطنين باقتحامه اليوم الأحد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان، أن اقتحامات المستوطنين تحت حماية الشرطة تعد انتهاكاً صارخاً للوضع القائم القانوني والتاريخي والقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس الشرقية المحتلة، وفق القانون الدولي.

وشدّد الفايز على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الفايز سلطات الاحتلال وقف الانتهاكات واحترام الوضع القائم القانوني والتاريخي واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والاستفزازات المستمرة في "الأقصى".