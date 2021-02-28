خريجو كلية الطب في جامعة القدس يحققون نسبة نجاح كاملة في امتحان المزاولة بالداخل المحتل

وطن: حصد خريجو كلية الطب البشري في جامعة القدس من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس نسبة نجاح بلغت 100% في امتحان المزاولة الإسرائيلي الذي عقد في كانون الثاني 2021، وذلك ضمن نسبة نجاح عامة لم تتجاوز 35% لمختلف المتقدمين، مما يعد نجاحًا فائقًا يضاف إلى الجامعة وطلبتها الذين تعدّهم للمنافسة والتفوق على مختلف الأصعدة.

وهنأ رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك الطلبة على هذا التفوق الذي يعبر عن مستوى أكاديمي عالٍ ومتقدم لجامعة القدس عامة وكلية الطب خاصة، إثر ما توفره من بيئة جامعية متطورة ومختبرات منافسة دوليًا، مشيرًا إلى دور الهيئة التدريسية ذات الكفاءة العالية التي تتفانى لتقديم المعرفة لطلبتها، والتخصصات النوعية التي تواكب الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة.

وأضاف أبو كشك "لم يزل طلبتنا يحققون نجاحات تدلل على رفعة هذه الجامعة وقدرتها على إعداد أبنائها لمواكبة التحديات في كل ميدان، وهذه النتيجة هي مؤشر هام على سعي الجامعة للارتقاء الدائم بخريجيها ومستواهم الأكاديمي والمهني، وعملها الدؤوب من أجل تطوير المستوى الطبي الفلسطيني".

من جهتها، قالت ممثلة طلبة الداخل الفلسطيني المحتل في جامعة القدس الطبيبة إيمان يزبك، التي اجتازت الامتحان الأخير وزملاءها "حققنا هذا النجاح بفضل المناهج القوية والكادر التعليمي المميز، إلى جانب الاجتهاد الشخصي لكل منا، وقد تهيأنا في نظام تعليمي متكامل طوال فترة الدراسة الجامعية من خلال المصادر العلمية المعتمدة دوليًا لدراسة الطب، وهو ما يدل على تفوق جامعتنا جامعة القدس باستحقاق بحصولها في كل عام على نسبة نجاح في الامتحان ذي المستوى الصعب تصل حتى 100%".

وأكدت الطبيبة نور حاج يحيى بدورها "أن نجاحها وزملاءها وتمكنهم من اجتياز امتحان المزاولة من المرّة الأولى كان بفضل المستوى العالي لامتحانات الكلية، وأساسها القويّ والمتين في العلم والمعرفة، وهو ما جعلهم على جاهزية تامة لتقديم الامتحان، كما تعد هذه النتيجة ثمرة جهد الأطبّاء المدرسين خلال المرحلتين الأساسية والسريرية".

وتابعت "إن هذا النجاح ليس غريبًا على كليتنا العريقة، إذ سبقونا به زملاؤنا من قبل وسيستمر بتتويج الأطباء خريجي الكلية جيلًا بعد جيل، فكل الشكر لمن درسنا ووجهنا وعلمنا بإخلاص".

من جانبه، عبر الطبيب محمد أكرم عن سعادته باجتياز الامتحان بقوله "تمكنا أنا وزملائي من اجتياز هذا الامتحان وحققنا نسبة نجاح عالية جدًا كما المعهود لخريجي جامعة القدس في كل دورة، ونجاحنا هذا هو نجاح الجامعة وأكبر دليل على الكفاءة التدريسية والجد والاجتهاد المبذولين من أطبائنا في سبيل تخريج أفواج متميزة".

‎

وتضم الكليات الطبية في جامعة القدس كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وكلية المهن الصحية التي تطرح برامج البكالوريوس في العلوم الطبية والمخبرية، التمريض، القبالة، التصوير الطبي، والعلاج الطبيعي، إضافة الى برامج الماجستير والدبلوم العالي في العلوم الطبية المخبرية والتمريض، وكلية الصحة العامة التي تطرح برنامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في الصحة العامة والتغذية، والدبلوم العالي والماجستير في السياسات والإدارة الصحية، والصحة النفسية المجتمعية، كما وتتميز جامعة القدس بطرحها لبرنامج الماجستير في العلاج الطبيعي الذي يعتبر البرنامج الأول من نوعه في فلسطين.

ويلتحق بالكليات الطبية مئات الطلبة من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، الأمر الذي يشير إلى مستوىً علمي يشهد له في كل ميدان، لتخرج بذلك أفواجًا طبية متميزة تمثّلها خير تمثيل في أشهر الجامعات والمستشفيات العالمية ومراكز الأبحاث العلمية المختلفة، وتحقق منذ بداية مسيرتها الطبية نسب نجاح عالية كاملة في امتحانات الاختصاص تتفوق على المتقدمين من شتى الجامعات.