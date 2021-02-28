الاحتلال ينصف شبكة صامدون كمنظمة "إرهابية" معادية



وطن: صنّفت دولة الاحتلال " شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى كمنظمة إرهابية" وفقاً لبيان صحافي صادر عن وزارة جيش الاحتلال.

ويأتي قرار وزارة جيش الاحتلال بحق " صامدون" في إطار استهداف الحركة الوطنية الأسيرة وقوى التضامن الأممية المساندة لنضالات الأسرى في سجون الاحتلال، متذرعة بارتباط الشبكة مع قوى المقاومة وخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت وزارة جيش الاحتلال أن هذا التصنيف جاء بناءً على توصية من جهاز الشابك، وما يسمى "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب NBCTF."

وبحسب وزارة جيش الاحتلال فإن أعضاء الشبكة ينشطون في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن الهدف الرئيسي لصامدون هو مساعدة الأسرى الفلسطينيين في كفاحهم من أجل إطلاق سراحهم، كما وتلعب المنظمة دوراً قيادياً وهاماً في جهود الدعاية المعادية " لإسرائيل".

وشددت في بيان لها، بأن غانتس ووزارة الحرب سيستمران في اتخاذ الإجراءات لإحباط ما وصفه بالنشاط "الإرهابي" ضد محاولات الإضرار بأمن "إسرائيل" على حد وصفهم.

في معرض إجابتها على هذا التصريح الصحفي، أكدت المنسقة الدولية لشبكة صامدون المحامية شارلوت كييتس بأن " صامدون لن تتراجع عن واجبها ومواقفها بسبب هذه القرارات وسوف تواصل عملها ونشاطها وبقوة أكبر التزاماً بالدفاع عن الحركة الأسيرة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى العودة وتحرير فلسطين من النهر الى البحر ".

وتأتي هذه الهجمة الاحتلالية، بعد إطلاق شبكة صامدون حملة دولية استمرت نحو أسبوعين تضامناً مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما وأطلقت الشبكة قبل يومين حملة شعبية أممية غير مسبوقة ضد استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية في فلسطين المحتلة.