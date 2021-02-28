الديمقراطية تحتفل بانطلاقتها في قرى غرب رام الله

وطن: أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ذكرى انطلاقتها ال 52، في قرية كفر نعمة، وعين قينيا، ودير أبو مشعل. بتزيين شوارع القرى بالأعلام الفلسطينية ورايات الديمقراطية، بالإضافة إلى زيارة أضرحة الشهداء، وعائلات الأسرى والشهداء.

وأكد المشاركون في هذه الفعاليات على ضرورة الوحدة الوطنية، وإعادة اللحمة لشعبنا، وإنهاء الانقسام، كما دعا رفاق الجبهة إلى حماية الأرض من انتهاكات الاحتلال المستمرة بهدف مصادرتها والاستيلاء عليها.

وقام أعضاء الجبهة الديمقراطية في قرية دير أبو مشعل بإلقاء كلمة من أمام منزل الشهيد محمد ضامر، الذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر في ثلاجاته، أكدوا فيها على المضي قدماً حتى تحرير جثمانه من مقابر الأرقام، ليوارى الثرى في مسقط رأسه.

وفي قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، أحيت الجبهة ذكرى انطلاقتها، بمسيرة حاشدة جابت شوارع القرية، انطلقت من أمام مدرسة الذكور الأساسية العليا وصولا إلى ساحة المسجد.

وأكدت الديمقراطية في كلمة لها خلال المسيرة على أهمية دور المرأة والشباب في مواجهة الاحتلال، والمد الاستيطاني.