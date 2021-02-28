خلال اجتماع عاصف انسحب منه قدورة فارس .. مصادر لوطن : "طلاق" بين ناصر القدوة وفارس ادى الى اعلان الاخير عدم ترشحه للتشريعي

رام الله - وطن: أعلن القيادي في حركة فتح قدورة فارس عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة بأي شكل من الأشكال، من خلال منشور له على صفحته على موقع الفيسبوك.

وشكل إعلان قدورة مفاجأة للكثيرين في ظل التوقعات العالية حول أسماء بعض القيادات الفتحاوية للمشاركة في الانتخابات التشريعية من خلال قائمة مستقلة عن حركة فتح وقائمتها الرسمية، وتحديدا المقربين من القيادي الأسير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي ومن ضمنهم قدورة فارس وناصر القدوة.

وقالت مصادر لوطن ان إعلان قدورة فارس عدم ترشحه للانتخابات جاء نتيجة خلاف بينه وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة الذين يعملان على تشكيل قائمة مستقلة عن حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية.

واوضحت المصادر لوطن الى ان الخلاف بين القياديين في فتح أشبه بحالة الطلاق وذلك بسبب خلاف حاد حول تشكيل وتراتبية المرشحين في القائمة.

واوضحت المصادر ان اجتماعا عقد اليوم الأحد شارك فيه بعض القيادات في حركة فتح المقربة من الأسير البرغوثي لبحث تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية، حيث تخلل الاجتماع نقاش حاد وساخن مما أدى الى انسحاب قدورة من الاجتماع معلنا حالة "الطلاق" لاي جهود مشتركة مع ناصر القدوة.

يشار الى ان قدورة وبعد انسحابه من الاجتماع أعلن عبر صفحته على الفيسبوك عدم ترشحه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويعد قدورة من أبرز القيادات الفتحاوية المقربة من الاسير مروان البرغوثي، وكان من بين الأسماء البارزة للترشح في الانتخابات التشريعية في قائمة مستقلة مدعومة من البرغوثي والقدوة .

يذكر ان ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قد قاطع مؤخرا اخر اجتماعين للجنة المركزية لحركة فتح، ودعا في تصريحات صحفية القيادي بالحركة مروان البرغوثي إلى حسم أمره بسرعة في ما يتعلق بتشكيل قائمة انتخابية لخوض المنافسة على المجلس التشريعي القادم، مؤكدا دعمه للبرغوثي بالانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يوليو/ تموز المقبل.

يشار الى ان لدى حركة فتح قرارا بفصل اي قيادي يقوم بالترشح خارج قائمة الحركة الرسمية.